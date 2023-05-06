Введите ваш ник на сайте

Хоффенхайм - Айнтрахт

06.05.2023, Суббота, 00:00 мск Германия. Бундеслига, 31 тур Хоффенхайм - Айнтрахт
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Германия. Бундеслига (2022/2023)
14 тур
9 ноября, среда 22:30 Айнтрахт 4:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2021/2022)
31 тур
23 апреля, суббота 16:30 Айнтрахт 2:2 Хоффенхайм
14 тур
4 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
7 февраля, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт
3 тур
3 октября, суббота 16:30 Айнтрахт 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
18 января, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт
1 тур
18 августа, воскресенье 16:30 Айнтрахт 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2018/2019)
24 тур
2 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 3:2 Хоффенхайм
7 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Айнтрахт 1:1 Хоффенхайм
12 тур
18 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
14 тур
9 декабря, пятница 22:30 Айнтрахт 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
9 апреля, суббота 16:30 Айнтрахт 0:2 Хоффенхайм
12 тур
7 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 16:30 Айнтрахт 3:1 Хоффенхайм
15 тур
12 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
26 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
26 января, суббота 18:30 Айнтрахт 2:1 Хоффенхайм
2 тур
1 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
...
  • Читайте нас: 