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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 05 мая 2023
Майнц
05.05.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Шальке-04
53'
Л. Баррейро
70'
А. Мартин
26'
М. Бюлтер
60'
Т. Краусс
90+10'
М. Бюлтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Шальке-04
Желтая карточка
Д. Кор
90'
+14
Желтая карточка
Л. Баррейро
90'
+14
Желтая карточка
А. Каси
90'
+11
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Бюлтер
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
К. Онисиво
90'
+3
88'
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
Замена
А. Каси
️️️️
Э. Фернандес
86'
79'
Замена
Й. Уронен
️️️️
С. Брюннер
78'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Р. Саласар
74'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
74'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
К. Караман
ГОЛ! 2:2!
А. Мартин
70'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
65'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
65'
60'
ГОЛ! 1:2!
Т. Краусс
Пас отдал
К. Караман
ГОЛ! 1:1!
Л. Баррейро
Пас отдал
А. Ханше-Ольсен
53'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Д. Да Коста
46'
Желтая карточка
Л. Ажорк
40'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
Р. Саласар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
21
Тим Скарке
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
24
Мартин
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
19
Ажорк
9
Онисиво
4-1-1-2-2
1
Шволов
41
Матрисиани
4
ван ден Берг
35
Камински
27
Брюннер
33
Крал
5
Краусс
17
Саласар
30
Бюлтер
19
Караман
9
Теродде
6
Фернандес
19
Каси
19
Каси
6
Фернандес
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
9
Онисиво
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Онисиво
21
Да Коста
44
Вайпер
44
Вайпер
21
Да Коста
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
27
Брюннер
21
Уронен
21
Уронен
27
Брюннер
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
19
Караман
24
Дрекслер
24
Дрекслер
19
Караман
17
Саласар
21
Скарке
21
Скарке
17
Саласар
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Майнц - Шальке-04
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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