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Майнц - Шальке-04

06.05.2023, Суббота, 00:00 мск Германия. Бундеслига, 31 тур Майнц - Шальке-04
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Германия. Бундеслига (2022/2023)
14 тур
9 ноября, среда 22:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2020/2021)
24 тур
5 марта, пятница 22:30 Шальке-04 0:0 Майнц
7 тур
7 ноября, суббота 17:30 Майнц 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
22 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Майнц 0:0 Шальке-04
5 тур
20 сентября, пятница 21:30 Шальке-04 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
23 тур
23 февраля, суббота 17:30 Майнц 3:0 Шальке-04
6 тур
29 сентября, суббота 16:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
26 тур
9 марта, пятница 22:30 Майнц 0:1 Шальке-04
9 тур
20 октября, пятница 21:30 Шальке-04 2:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2016/2017)
25 тур
19 марта, воскресенье 17:30 Майнц 0:1 Шальке-04
8 тур
23 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
12 февраля, пятница 22:30 Майнц 2:1 Шальке-04
4 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Шальке-04 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
24 апреля, пятница 21:30 Майнц 2:0 Шальке-04
13 тур
29 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 4:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
21 февраля, пятница 23:30 Шальке-04 0:0 Майнц
5 тур
14 сентября, суббота 17:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
22 тур
16 февраля, суббота 18:30 Майнц 2:2 Шальке-04
5 тур
25 сентября, вторник 22:00 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 22:00 Шальке-04 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Майнц
3 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Майнц 2:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
7 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Майнц
16 тур
12 декабря, воскресенье 19:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Майнц 0:0 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
3 марта, вторник 22:30 Майнц 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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