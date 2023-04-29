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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 29 апреля 2023
Шальке-04
29.04.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
81'
С. ван ден Берг
90+2'
Д. Дрекслер
18'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
+3
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
К. Гросс
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрекслер
Пас отдал
Р. Саласар
90'
+2
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Бюлтер
87'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
85'
ГОЛ! 1:1!
С. ван ден Берг
Пас отдал
С. Полтер
81'
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
Х. Матрисиани
77'
77'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
М. Филипп
76'
Замена
И. Груев
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
М. Йошида
75'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Й. Уронен
75'
Замена
М. Фрай
️️️️
С. Теродде
74'
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Караман
74'
68'
Желтая карточка
М. Дукщ
67'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
Желтая карточка
Т. Краусс
66'
57'
Желтая карточка
М. Велькович
28'
Желтая карточка
Й. Стаге
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Пас отдал
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
4
Илия Груев
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
4-1-1-2-2
1
Шволов
4
Йошида
35
Камински
21
Уронен
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
17
Саласар
9
Теродде
19
Караман
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Штарк
32
Фридль
8
Вайзер
36
Гросс
5
Юнг
6
Стаге
32
Биттенкурт
26
Филипп
33
Дукщ
30
Бюлтер
2
Оувеян
2
Оувеян
30
Бюлтер
41
Матрисиани
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
41
Матрисиани
21
Уронен
24
Дрекслер
24
Дрекслер
21
Уронен
19
Караман
91
Полтер
91
Полтер
19
Караман
9
Теродде
9
Фрай
9
Фрай
9
Теродде
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
32
Биттенкурт
4
Груев
4
Груев
32
Биттенкурт
36
Гросс
8
Мбом
8
Мбом
36
Гросс
26
Филипп
31
Шмидт
31
Шмидт
26
Филипп
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
10
Романо Шмид
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
10
Романо Шмид
АП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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