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Хоффенхайм - Кельн

22.04.2023, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 29 тур Хоффенхайм - Кельн
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Матч начнется в 16:30 мск
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Матч начнется в 16:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
12 тур
30 октября, воскресенье 21:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2021/2022)
25 тур
6 марта, воскресенье 19:30 Кельн 0:1 Хоффенхайм
8 тур
15 октября, пятница 21:30 Хоффенхайм 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 3:0 Кельн
1 тур
19 сентября, суббота 16:30 Кельн 2:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
28 тур
27 мая, среда 21:30 Хоффенхайм 3:1 Кельн
11 тур
8 ноября, пятница 22:30 Кельн 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2017/2018)
28 тур
31 марта, суббота 16:30 Хоффенхайм 6:0 Кельн
11 тур
5 ноября, воскресенье 17:30 Кельн 0:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
21 апреля, пятница 21:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
13 тур
3 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Кельн
Германия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
26 октября, среда 21:45 Кельн 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Кельн 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Кельн 3:2 Хоффенхайм
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
6 тур
24 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:2 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Кельн
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Кельн 1:3 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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