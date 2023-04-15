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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 15 апреля 2023
Айнтрахт
15.04.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
83'
Р. Коло Муани
13'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
90'
+2
Замена
Л. Нец
️️️️
Р. Бенсебаини
90'
+2
Замена
М. Фридрих
️️️️
Й. Хофманн
86'
Желтая карточка
К. Коне
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Ф. Алиду
83'
77'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
Ф. Алиду
️️️️
А. Кнауфф
77'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Д. Камада
76'
74'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Д. Камада
68'
64'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
С. Роде
55'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Р. Борре
55'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
К. Якич
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-2-1-2
1
Трапп
3
Ленц
3
Тута
20
Хасебе
20
Бута
18
Якич
17
Роде
97
Соу
18
Камада
9
Муани
19
Борре
4-1-2-1-2
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
5
Бенсебаини
5
Вайгль
10
Нойхаус
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
19
Борре
10
Ааронсон
10
Ааронсон
19
Борре
Кнауфф
17
Алиду
17
Алиду
Кнауфф
17
Роде
29
Эбимбе
29
Эбимбе
17
Роде
18
Якич
7
Кнауфф
7
Кнауфф
18
Якич
18
Камада
27
Аларио
27
Аларио
18
Камада
5
Бенсебаини
25
Нец
25
Нец
5
Бенсебаини
7
Хофманн
5
Фридрих
5
Фридрих
7
Хофманн
10
Нойхаус
13
Штиндль
13
Штиндль
10
Нойхаус
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
14
Плеа
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Ян Ольшовски
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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