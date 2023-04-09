Боруссия - Вольфсбург

|10 тур
|15 октября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|2:2
|Боруссия
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|2:2
|Боруссия
|24 тур
|26 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:2
|Вольфсбург
|7 тур
|2 октября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия
|21 тур
|14 февраля, воскресенье
|20:00
|Вольфсбург
|0:0
|Боруссия
|4 тур
|17 октября, суббота
|21:30
|Боруссия
|1:1
|Вольфсбург
|32 тур
|16 июня, вторник
|19:30
|Боруссия
|3:0
|Вольфсбург
|15 тур
|15 декабря, воскресенье
|17:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|23 тур
|23 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|0:3
|Вольфсбург
|6 тур
|29 сентября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|2:2
|Боруссия
|31 тур
|20 апреля, пятница
|21:30
|Боруссия
|3:0
|Вольфсбург
|14 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|Вольфсбург
|3:0
|Боруссия
|33 тур
|13 мая, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|1:1
|Боруссия
|16 тур
|20 декабря, вторник
|22:00
|Боруссия
|1:2
|Вольфсбург
|25 тур
|5 марта, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|8 тур
|3 октября, суббота
|16:30
|Боруссия
|2:0
|Вольфсбург
|30 тур
|26 апреля, воскресенье
|18:30
|Боруссия
|1:0
|Вольфсбург
|13 тур
|30 ноября, воскресенье
|17:30
|Вольфсбург
|1:0
|Боруссия
|34 тур
|10 мая, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|3:1
|Боруссия
|17 тур
|22 декабря, воскресенье
|18:30
|Боруссия
|2:2
|Вольфсбург
|31 тур
|27 апреля, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|3:1
|Боруссия
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:00
|Боруссия
|2:0
|Вольфсбург
|20 тур
|4 февраля, суббота
|18:30
|Вольфсбург
|0:0
|Боруссия
|3 тур
|19 августа, пятница
|22:30
|Боруссия
|4:1
|Вольфсбург
|24 тур
|25 февраля, пятница
|22:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|7 тур
|2 октября, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Вольфсбург
|26 тур
|13 марта, суббота
|17:30
|Боруссия
|0:4
|Вольфсбург
|9 тур
|18 октября, воскресенье
|17:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|27 тур
|11 апреля, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:2
|Вольфсбург
|10 тур
|28 октября, вторник
|22:00
|Вольфсбург
|3:0
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71:25
|+46
|52
|2.
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49:30
|+19
|50
|3.
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49:29
|+20
|45
|4.
|Унион
|24
|13
|6
|5
|36:28
|+8
|45
|5.
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37:33
|+4
|45
|6.
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46:34
|+12
|40
|7.
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39:35
|+4
|36
|8.
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43:32
|+11
|35
|9.
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43:39
|+4
|34
|10.
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38:42
|-4
|30
|11.
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37:46
|-9
|30
|12.
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32:38
|-6
|27
|13.
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31:44
|-13
|27
|14.
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26:56
|-30
|22
|15.
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29:45
|-16
|21
|16.
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29:41
|-12
|20
|17.
|Шальке-04
|24
|4
|8
|12
|20:44
|-24
|20
|18.
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30:44
|-14
|19