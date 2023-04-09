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Боруссия - Вольфсбург

09.04.2023, Воскресенье, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия - Вольфсбург
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Матч начнется в 16:30 мск
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Матч начнется в 16:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
10 тур
15 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2021/2022)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Боруссия 2:2 Вольфсбург
7 тур
2 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 февраля, воскресенье 20:00 Вольфсбург 0:0 Боруссия
4 тур
17 октября, суббота 21:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
32 тур
16 июня, вторник 19:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
15 тур
15 декабря, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
23 тур
23 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:3 Вольфсбург
6 тур
29 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
20 апреля, пятница 21:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
14 тур
3 декабря, воскресенье 20:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
13 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 1:1 Боруссия
16 тур
20 декабря, вторник 22:00 Боруссия 1:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
8 тур
3 октября, суббота 16:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Боруссия 1:0 Вольфсбург
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
10 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:30 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, среда 23:00 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Вольфсбург 0:0 Боруссия
3 тур
19 августа, пятница 22:30 Боруссия 4:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
25 февраля, пятница 22:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Боруссия 0:4 Вольфсбург
9 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
27 тур
11 апреля, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Вольфсбург
10 тур
28 октября, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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