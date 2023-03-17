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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 17 марта 2023
Боруссия М
17.03.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
48'
М. Тюрам
73'
Ф. Нойхаус
65'
М. Дукщ
89'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вердер
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Дукщ
Пас отдал
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
87'
87'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
Й. Стаге
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
85'
82'
Замена
М. Филипп
️️️️
И. Груев
81'
Желтая карточка
М. Вайзер
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Тюрам
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нойхаус
73'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Дукщ
Пас отдал
Р. Шмид
63'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Ф. Чародиа
63'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Н. Шмидт
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Й. Хофманн
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Омлин
25
Нец
30
Эльведи
6
Итакура
29
Скалли
23
Крамер
10
Нойхаус
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
3-3-2-2
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Пипер
5
Юнг
8
Вайзер
4
Груев
2
Чародиа
31
Шмидт
6
Стаге
33
Дукщ
10
Фуллкруг
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
9
Тюрам
14
Плеа
14
Плеа
9
Тюрам
2
Чародиа
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
2
Чародиа
31
Шмидт
10
Шмид
10
Шмид
31
Шмидт
6
Стаге
18
Динкчи
18
Динкчи
6
Стаге
4
Груев
26
Филипп
26
Филипп
4
Груев
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Дуду
ВР
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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