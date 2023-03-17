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Боруссия - Вердер

17.03.2023, Пятница, 22:30 мск Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия - Вердер
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Матч начнется в 22:30 мск
П1
1.9
Х
4
П2
3.65
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Матч начнется в 22:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
8 тур
1 октября, суббота 19:30 Вердер 5:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
34 тур
22 мая, суббота 16:30 Вердер 2:4 Боруссия
17 тур
19 января, вторник 20:30 Боруссия 1:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2019/2020)
28 тур
26 мая, вторник 21:30 Вердер 0:0 Боруссия
11 тур
10 ноября, воскресенье 15:30 Боруссия 3:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Боруссия 1:1 Вердер
11 тур
10 ноября, суббота 17:30 Вердер 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
2 марта, пятница 22:30 Боруссия 2:2 Вердер
8 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Вердер 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
20 тур
11 февраля, суббота 17:30 Вердер 0:1 Боруссия
3 тур
17 сентября, суббота 19:30 Боруссия 4:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
5 февраля, пятница 22:30 Боруссия 5:1 Вердер
3 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Вердер 2:1 Боруссия
Германия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 21:00 Боруссия 3:4 Вердер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Вердер 0:2 Боруссия
16 тур
17 декабря, среда 22:00 Боруссия 4:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
21 тур
15 февраля, суббота 18:30 Вердер 1:1 Боруссия
4 тур
31 августа, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2012/2013)
25 тур
9 марта, суббота 21:30 Боруссия 1:1 Вердер
8 тур
20 октября, суббота 20:30 Вердер 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
10 апреля, вторник 22:00 Вердер 2:2 Боруссия
13 тур
19 ноября, суббота 18:30 Боруссия 5:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 20:30 Вердер 1:1 Боруссия
9 тур
23 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:4 Вердер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 17:30 Боруссия 4:3 Вердер
3 тур
23 августа, воскресенье 19:30 Вердер 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
20 тур
14 февраля, суббота 17:30 Вердер 1:1 Боруссия
3 тур
30 августа, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Вердер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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