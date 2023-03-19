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Майнц - Фрайбург

19.03.2023, Воскресенье, 21:30 мск Германия. Бундеслига, 25 тур Майнц - Фрайбург
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Матч начнется в 21:30 мск
П1
2.17
Х
3.45
П2
3.35
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Матч начнется в 21:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
8 тур
1 октября, суббота 16:30 Фрайбург 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2021/2022)
22 тур
12 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 1:1 Майнц
5 тур
18 сентября, суббота 16:30 Майнц 0:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2020/2021)
25 тур
13 марта, суббота 17:30 Майнц 1:0 Фрайбург
8 тур
22 ноября, воскресенье 17:30 Фрайбург 1:3 Майнц
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
18 января, суббота 17:30 Майнц 1:2 Фрайбург
1 тур
17 августа, суббота 16:30 Фрайбург 3:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
5 апреля, пятница 21:30 Майнц 5:0 Фрайбург
11 тур
10 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 1:3 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
16 апреля, понедельник 21:30 Майнц 2:0 Фрайбург
13 тур
25 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 1:0 Майнц
11 тур
19 ноября, суббота 17:30 Майнц 4:2 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
18 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 2:3 Майнц
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Майнц 2:2 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
19 тур
1 февраля, суббота 18:30 Майнц 2:0 Фрайбург
2 тур
17 августа, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
26 февраля, вторник 22:00 Майнц 2:3 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Майнц 0:0 Фрайбург
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Фрайбург 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 18:30 Майнц 3:1 Фрайбург
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
2 апреля, суббота 17:30 Майнц 1:1 Фрайбург
11 тур
6 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 1:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 17:30 Фрайбург 1:0 Майнц
10 тур
24 октября, суббота 17:30 Майнц 3:0 Фрайбург
Германия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
27 января, вторник 22:30 Фрайбург 1:3 Майнц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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