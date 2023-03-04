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Майнц - Хоффенхайм

04.03.2023, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2022/2023)
6 тур
10 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 4:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2021/2022)
21 тур
5 февраля, суббота 17:30 Майнц 2:0 Хоффенхайм
4 тур
11 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 0:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2020/2021)
26 тур
21 марта, воскресенье 15:30 Хоффенхайм 1:2 Майнц
9 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Майнц 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
29 тур
30 мая, суббота 16:30 Майнц 0:1 Хоффенхайм
12 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 1:5 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 16:30 Майнц 4:2 Хоффенхайм
17 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:2 Майнц
5 тур
20 сентября, среда 21:30 Майнц 2:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
19 тур
4 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Майнц
2 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 Майнц 4:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
20 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:2 Майнц
5 тур
18 сентября, пятница 21:30 Майнц 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
28 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Майнц
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Майнц 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
25 тур
15 марта, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:4 Майнц
8 тур
5 октября, суббота 17:30 Майнц 2:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
16 марта, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Майнц
9 тур
27 октября, суббота 17:30 Майнц 3:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
17 февраля, пятница 23:30 Хоффенхайм 1:1 Майнц
5 тур
10 сентября, суббота 17:30 Майнц 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Майнц
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Майнц 4:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
7 марта, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 0:1 Майнц
8 тур
3 октября, суббота 17:30 Майнц 2:1 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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