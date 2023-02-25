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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 25 февраля 2023
Шальке-04
25.02.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
10'
Д. Дрекслер
40'
М. Бюлтер
63'
Б. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
Желтая карточка
Л. Граймль
90'
+6
Замена
Л. Граймль
️️️️
Д. Дрекслер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Каразор
78'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Г. Харагучи
78'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
К. Фюрих
Замена
Д. Латца
️️️️
Р. Саласар
72'
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Фрай
72'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Бюлтер
72'
70'
Желтая карточка
Б. Соса
Замена
Э. Баланта
️️️️
Т. Краусс
66'
63'
ГОЛ! 2:1!
Б. Соса
Пас отдал
А. Каразор
57'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
В. Антон
46'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Х. Ито
46'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ж. Диаш
Желтая карточка
А. Крал
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
Р. Саласар
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрекслер
Пас отдал
М. Фрай
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
46
Данни Латца
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
8
Айдын
4
Йошида
4
Йенц
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
17
Саласар
24
Дрекслер
9
Фрай
3-3-1-3
1
Бредлов
16
Каразор
3
Антон
15
Мавропанос
21
Ито
3
Эндо
3
Соса
78
Харагучи
10
Фюрих
26
Силас
23
Диаш
24
Дрекслер
12
Граймль
12
Граймль
24
Дрекслер
5
Краусс
3
Баланта
3
Баланта
5
Краусс
17
Саласар
46
Латца
46
Латца
17
Саласар
30
Бюлтер
19
Караман
19
Караман
30
Бюлтер
9
Фрай
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрай
21
Ито
23
Загаду
23
Загаду
21
Ито
3
Антон
4
Вагноман
4
Вагноман
3
Антон
23
Диаш
10
Кулибали
10
Кулибали
23
Диаш
78
Харагучи
8
Томаш
8
Томаш
78
Харагучи
10
Фюрих
16
Пфайффер
16
Пфайффер
10
Фюрих
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
21
Флориан Мюллер
ВР
28
Николас Нартей
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
28
Николас Нартей
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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