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Шальке-04 - Штутгарт

25.02.2023, Суббота, 20:30 мск Германия. Бундеслига, 22 тур Шальке-04 - Штутгарт
Германия. Бундеслига (2022/2023)
5 тур
3 сентября, суббота 16:30 Штутгарт 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2020/2021)
23 тур
27 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 5:1 Шальке-04
6 тур
30 октября, пятница 22:30 Шальке-04 1:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 16:30 Шальке-04 0:0 Штутгарт
17 тур
22 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 1:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 17:30 Штутгарт 0:2 Шальке-04
3 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Шальке-04 3:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:1 Штутгарт
5 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Штутгарт 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 16:30 Шальке-04 3:2 Штутгарт
14 тур
6 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 0:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
20 апреля, воскресенье 19:30 Штутгарт 3:1 Шальке-04
14 тур
30 ноября, суббота 21:30 Шальке-04 3:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Штутгарт
16 тур
8 декабря, суббота 18:30 Штутгарт 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 18:30 Шальке-04 3:1 Штутгарт
1 тур
6 августа, суббота 17:30 Штутгарт 3:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Штутгарт 1:0 Шальке-04
8 тур
16 октября, суббота 17:30 Шальке-04 2:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
12 марта, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Штутгарт
9 тур
17 октября, суббота 17:30 Штутгарт 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
32 тур
13 мая, среда 22:00 Шальке-04 1:2 Штутгарт
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Штутгарт 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
18 тур
3 февраля, воскресенье 19:00 Шальке-04 4:1 Штутгарт
1 тур
10 августа, пятница 22:30 Штутгарт 2:2 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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