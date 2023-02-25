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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 25 февраля 2023
Кельн
25.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
4'
Я. Герхардт
68'
М. Арнольд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Вольфсбург
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Нмеча
88'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
88'
Замена
Й. Винд
️️️️
О. Мармуш
Замена
Д. Диль
️️️️
Л. Майна
84'
80'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Ш. Тиггес
78'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Олесен
74'
73'
Желтая карточка
М. Сванберг
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Арнольд
Желтая карточка
Й. Хектор
66'
64'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Б. Баку
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
О. Мармуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Швабе
14
Хектор
24
Хабот
4
Хюберс
19
Шиндлер
6
Скири
21
Любичич
10
Олесен
37
Майна
9
Зелке
27
Тиггес
3-2-3-1-1
1
Кастелс
2
Фишер
37
ван де Вен
5
Лакруа
17
Баку
6
Отавио
27
Арнольд
32
Сванберг
31
Герхардт
8
Виммер
22
Мармуш
10
Олесен
22
Адамян
22
Адамян
10
Олесен
37
Майна
26
Диль
26
Диль
37
Майна
27
Тиггес
19
Лемперле
19
Лемперле
27
Тиггес
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
17
Баку
13
Каминьски
13
Каминьски
17
Баку
22
Мармуш
19
Винд
19
Винд
22
Мармуш
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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