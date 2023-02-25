Введите ваш ник на сайте

Кельн - Вольфсбург

25.02.2023, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 22 тур Кельн - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2022/2023)
5 тур
3 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 2:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2021/2022)
33 тур
7 мая, суббота 16:30 Кельн 0:1 Вольфсбург
16 тур
14 декабря, вторник 22:30 Вольфсбург 2:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
27 тур
3 апреля, суббота 16:30 Вольфсбург 1:0 Кельн
10 тур
5 декабря, суббота 17:30 Кельн 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
18 января, суббота 17:30 Кельн 3:1 Вольфсбург
1 тур
17 августа, суббота 16:30 Вольфсбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 4:1 Кельн
17 тур
16 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
19 тур
4 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Вольфсбург
2 тур
10 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 0:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
19 тур
31 января, воскресенье 17:30 Вольфсбург 1:1 Кельн
2 тур
22 августа, суббота 16:30 Кельн 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 16:30 Кельн 2:2 Вольфсбург
17 тур
20 декабря, суббота 20:30 Вольфсбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 18:30 Вольфсбург 1:0 Кельн
1 тур
6 августа, суббота 17:30 Кельн 0:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
24 апреля, воскресенье 17:30 Вольфсбург 4:1 Кельн
14 тур
28 ноября, воскресенье 19:30 Кельн 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:3 Кельн
2 тур
15 августа, суббота 20:30 Кельн 1:3 Вольфсбург
Германия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 сентября, среда 22:30 Кельн 3:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
18 тур
31 января, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вольфсбург
1 тур
16 августа, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
...
  • Читайте нас: 