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Кельн - Айнтрахт

12.02.2023, Воскресенье, 19:30 мск Германия. Бундеслига, 20 тур Кельн - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2022/2023)
3 тур
21 августа, воскресенье 16:30 Айнтрахт 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2021/2022)
23 тур
19 февраля, суббота 20:30 Кельн 1:0 Айнтрахт
6 тур
25 сентября, суббота 16:30 Айнтрахт 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Айнтрахт 2:0 Кельн
4 тур
18 октября, воскресенье 16:30 Кельн 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2019/2020)
33 тур
20 июня, суббота 16:30 Кельн 1:1 Айнтрахт
16 тур
18 декабря, среда 22:30 Айнтрахт 2:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 17:30 Айнтрахт 4:2 Кельн
5 тур
20 сентября, среда 19:30 Кельн 0:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2016/2017)
27 тур
4 апреля, вторник 21:00 Кельн 1:0 Айнтрахт
10 тур
5 ноября, суббота 20:30 Айнтрахт 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
13 февраля, суббота 20:30 Кельн 3:1 Айнтрахт
4 тур
12 сентября, суббота 19:30 Айнтрахт 6:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
8 марта, воскресенье 17:30 Кельн 4:2 Айнтрахт
7 тур
4 октября, суббота 20:30 Айнтрахт 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
7 мая, суббота 17:30 Айнтрахт 0:2 Кельн
16 тур
11 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 17:30 Айнтрахт 1:2 Кельн
3 тур
22 августа, суббота 17:30 Кельн 0:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Айнтрахт 2:2 Кельн
2 тур
24 августа, воскресенье 19:00 Кельн 1:1 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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