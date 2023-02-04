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Боруссия - Шальке-04

04.02.2023, Суббота, 20:30 мск Германия. Бундеслига, 19 тур Боруссия - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2022/2023)
2 тур
13 августа, суббота 19:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
26 тур
20 марта, суббота 20:30 Шальке-04 0:3 Боруссия
9 тур
28 ноября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
17 января, пятница 22:30 Шальке-04 2:0 Боруссия
1 тур
17 августа, суббота 19:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 20:30 Шальке-04 0:2 Боруссия
3 тур
15 сентября, суббота 19:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
15 тур
9 декабря, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 16 марта, четверг 23:05 Боруссия 2:2 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:05 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
23 тур
4 марта, суббота 20:30 Боруссия 4:2 Шальке-04
6 тур
2 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Шальке-04 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
6 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
3 тур
13 сентября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
27 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 0:1 Боруссия
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
3 мая, пятница 22:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
15 тур
1 декабря, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
21 тур
11 февраля, суббота 21:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
4 тур
28 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 декабря, среда 23:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
20 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
6 тур
25 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Боруссия 1:0 Шальке-04
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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