Хоффенхайм - Боруссия

|1 тур
|6 августа, суббота
|16:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|1 тур
|6 августа, суббота
|16:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|34 тур
|14 мая, суббота
|16:30
|Боруссия
|5:1
|Хоффенхайм
|17 тур
|18 декабря, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Боруссия
|30 тур
|21 апреля, среда
|21:30
|Хоффенхайм
|3:2
|Боруссия
|13 тур
|19 декабря, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:2
|Хоффенхайм
|23 тур
|22 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|6 тур
|28 сентября, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|0:3
|Боруссия
|32 тур
|4 мая, суббота
|16:30
|Боруссия
|2:2
|Хоффенхайм
|15 тур
|15 декабря, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|0:0
|Боруссия
|27 тур
|17 марта, суббота
|17:30
|Боруссия
|3:3
|Хоффенхайм
|10 тур
|28 октября, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|1:3
|Боруссия
|29 тур
|15 апреля, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|5:3
|Боруссия
|12 тур
|26 ноября, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|14 тур
|28 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:3
|Боруссия
|27 тур
|4 апреля, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|1:4
|Боруссия
|10 тур
|2 ноября, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|22 тур
|22 февраля, суббота
|18:30
|Боруссия
|2:2
|Хоффенхайм
|5 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Боруссия
|18 тур
|19 января, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|0:0
|Боруссия
|1 тур
|25 августа, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:1
|Хоффенхайм
|27 тур
|24 марта, суббота
|18:30
|Боруссия
|1:2
|Хоффенхайм
|10 тур
|22 октября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|25 тур
|5 марта, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:0
|Хоффенхайм
|8 тур
|17 октября, воскресенье
|19:30
|Хоффенхайм
|3:2
|Боруссия
|1/8 финала
|21 декабря, вторник
|22:30
|Хоффенхайм
|2:0
|Боруссия
|23 тур
|19 февраля, пятница
|22:30
|Хоффенхайм
|2:2
|Боруссия
|6 тур
|19 сентября, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:4
|Хоффенхайм
|19 тур
|7 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|2 тур
|23 августа, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71:25
|+46
|52
|2.
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49:30
|+19
|50
|3.
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49:29
|+20
|45
|4.
|Унион
|24
|13
|6
|5
|36:28
|+8
|45
|5.
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37:33
|+4
|45
|6.
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46:34
|+12
|40
|7.
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39:35
|+4
|36
|8.
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43:32
|+11
|35
|9.
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43:39
|+4
|34
|10.
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38:42
|-4
|30
|11.
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37:46
|-9
|30
|12.
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32:38
|-6
|27
|13.
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31:44
|-13
|27
|14.
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26:56
|-30
|22
|15.
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29:45
|-16
|21
|16.
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29:41
|-12
|20
|17.
|Шальке-04
|24
|4
|8
|12
|20:44
|-24
|20
|18.
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30:44
|-14
|19