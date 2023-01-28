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Хоффенхайм - Боруссия

28.01.2023, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 18 тур Хоффенхайм - Боруссия
Германия. Бундеслига (2022/2023)
1 тур
6 августа, суббота 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2021/2022)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Боруссия 5:1 Хоффенхайм
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
30 тур
21 апреля, среда 21:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
13 тур
19 декабря, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
23 тур
22 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
6 тур
28 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 0:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
15 тур
15 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
17 марта, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Хоффенхайм
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
29 тур
15 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 5:3 Боруссия
12 тур
26 ноября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Боруссия
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 18:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
5 тур
15 сентября, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Хоффенхайм
8 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 декабря, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
19 февраля, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
2 тур
23 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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