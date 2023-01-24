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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 24 января 2023
Бавария
24.01.2023, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
90'
Й. Киммих
4'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Кельн
ГОЛ! 1:1!
Й. Киммих
90'
Замена
М. Тель
️️️️
А. Дэвис
82'
71'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Л. Майна
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
68'
58'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
57'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ш. Тиггес
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
46'
46'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Д. Хусейнбашич
12'
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Скири
Пас отдал
Ю. Хабот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
19
Тим Лемперле
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Сольдо
24
Хабот
14
Хектор
6
Скири
23
Хусейнбашич
10
Олесен
37
Майна
11
Кайнц
27
Тиггес
27
Горецка
8
Гравенберх
8
Гравенберх
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
19
Дэвис
11
Тель
11
Тель
19
Дэвис
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
21
Любичич
21
Любичич
23
Хусейнбашич
37
Майна
19
Лемперле
19
Лемперле
37
Майна
27
Тиггес
9
Зелке
9
Зелке
27
Тиггес
Остались в запасе
Бавария
Кельн
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
5
Эрик Мартель
ОП
1
Тимо Хорн
ВР
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
1
Тимо Хорн
ВР
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Бавария - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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