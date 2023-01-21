Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 21 января 2023
Штутгарт
21.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
36'
С. Гирасси
40'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Майнц
90'
+1
Желтая карточка
А. Фульини
86'
Замена
А. Фульини
️️️️
Л. Баррейро
79'
Желтая карточка
Л. Баррейро
78'
Замена
А. Сташ
️️️️
А. Баркок
Замена
К. Фюрих
️️️️
Т. Томаш
77'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
Н. Нартей
77'
Желтая карточка
Силас
70'
65'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
М. Ингвартсен
62'
Желтая карточка
Д. Кор
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ингвартсен
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
В. Эндо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Эндо
28
Нартей
8
Ахамада
26
Силас
8
Томаш
9
Гирасси
3-2-2-1-2
1
Дамен
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
30
Видмер
24
Мартин
18
Баррейро
31
Кор
25
Баркок
7
Ингвартсен
9
Онисиво
28
Нартей
4
Вагноман
4
Вагноман
28
Нартей
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
25
Баркок
18
Сташ
18
Сташ
25
Баркок
18
Баррейро
10
Фульини
10
Фульини
18
Баррейро
7
Ингвартсен
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Штутгарт - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Майнц
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+