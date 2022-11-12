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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 12 ноября 2022
Шальке-04
12.11.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
38'
С. Гнабри
52'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Бавария
80'
Замена
П. Ваннер
️️️️
Д. Мусиала
79'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Коман
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Брюннер
75'
Замена
Д. Латца
️️️️
Д. Дрекслер
75'
72'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Л. Эрнандес
72'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
Т. Мор
66'
60'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Сане
Замена
Д. Ларссон
️️️️
К. Караман
59'
52'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Д. Мусиала
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Д. Мусиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
24
Сиди Сане
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Шволов
27
Брюннер
4
Йошида
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
24
Дрекслер
7
Мор
9
Теродде
19
Караман
3-1-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
7
Мор
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
7
Мор
27
Брюннер
8
Айдын
8
Айдын
27
Брюннер
24
Дрекслер
46
Латца
46
Латца
24
Дрекслер
19
Караман
17
Ларссон
17
Ларссон
19
Караман
10
Сане
4
де Лигт
4
де Лигт
10
Сане
21
Эрнандес
44
Станишич
44
Станишич
21
Эрнандес
21
Коман
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Коман
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
10
Мусиала
10
Ваннер
10
Ваннер
10
Мусиала
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Флориан Флик
ОП
91
Флоран Мойе
АП
24
Сиди Сане
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Флориан Флик
ОП
91
Флоран Мойе
АП
24
Сиди Сане
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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