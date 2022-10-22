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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 22 октября 2022
Боруссия М
22.10.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
72'
М. Тюрам
6'
Й. Линдстрем
29'
Э. Эбимбе
45'
Й. Линдстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Скалли
90'
+2
83'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Й. Линдстрем
83'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
ГОЛ! 1:3!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
72'
Замена
Л. Нец
️️️️
К. Коне
71'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Л. Штиндль
70'
53'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Камада
Желтая карточка
К. Крамер
47'
45'
ГОЛ! 0:3!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Р. Коло Муани
31'
Желтая карточка
К. Якич
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эбимбе
Пас отдал
К. Ленц
25'
Желтая карточка
Д. Камада
Желтая карточка
Ю. Вайгль
18'
Желтая карточка
К. Коне
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Линдстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
14
Конор Носс
АП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-1-1-2
21
Зиппель
5
Бенсебаини
5
Фридрих
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
3
Ленц
18
Якич
97
Соу
29
Эбимбе
35
Линдстрем
18
Камада
9
Муани
27
Гетце
13
Штиндль
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
13
Штиндль
17
Коне
25
Нец
25
Нец
17
Коне
29
Скалли
7
Херрманн
7
Херрманн
29
Скалли
18
Камада
17
Роде
17
Роде
18
Камада
35
Линдстрем
17
Алиду
17
Алиду
35
Линдстрем
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
14
Конор Носс
АП
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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