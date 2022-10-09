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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 09 октября 2022
Боруссия М
09.10.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
5 : 2
Завершен
Кельн
27'
М. Фридрих
45+2'
Р. Бенсебаини (П)
47'
Л. Штиндль
76'
Р. Бенсебаини
90+1'
М. Тюрам
31'
Ф. Кайнц (П)
83'
Д. Хусейнбашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Кельн
ГОЛ! 5:2!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
90'
+1
83'
ГОЛ! 4:2!
Д. Хусейнбашич
Замена
Л. Нец
️️️️
Р. Бенсебаини
83'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
83'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
83'
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Крамер
78'
ГОЛ! 4:1!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Й. Хофманн
76'
75'
Замена
М. Ут
️️️️
Л. Майна
63'
Желтая карточка
Э. Скири
60'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
60'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Б. Шмитц
60'
Замена
С. Адамян
️️️️
О. Дуда
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
52'
ГОЛ! 3:1!
Л. Штиндль
47'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Бенсебаини
45'
+2
45'
+1
Вторая желтая
Ф. Кайнц
40'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Д. Любичич
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
38'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:0!
М. Фридрих
Пас отдал
Й. Хофманн
27'
11'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Л. Штиндль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
5
Фридрих
29
Скалли
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
4-2-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
37
Майна
8
Дуда
11
Кайнц
27
Тиггес
5
Бенсебаини
25
Нец
25
Нец
5
Бенсебаини
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
23
Крамер
21
Санчес
21
Санчес
23
Крамер
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
21
Любичич
19
Шиндлер
19
Шиндлер
21
Любичич
22
Шмитц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
22
Шмитц
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
37
Майна
13
Ут
13
Ут
37
Майна
8
Дуда
22
Адамян
22
Адамян
8
Дуда
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
11
Натан Н'Гуму
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
5
Эрик Мартель
ОП
40
Йонас Урбиг
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
11
Натан Н'Гуму
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
40
Йонас Урбиг
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия М - Кельн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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