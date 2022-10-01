Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 01 октября 2022
Вердер
01.10.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Боруссия М
5'
Н. Фуллкруг
8'
М. Дукщ
13'
Н. Фуллкруг
37'
Р. Бенсебаини (АГ)
73'
М. Вайзер
63'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Боруссия М
88'
Замена
Р. Райц
️️️️
К. Коне
88'
Замена
Л. Нец
️️️️
Р. Бенсебаини
Замена
Н. Шмидт
️️️️
М. Фридль
85'
83'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
К. Крамер
77'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Штиндль
77'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
Замена
Н. Рапп
️️️️
И. Груев
77'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
К. Гросс
77'
ГОЛ! 5:1!
М. Вайзер
Пас отдал
Н. Фуллкруг
73'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Р. Шмид
72'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
72'
63'
ГОЛ! 4:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. Штиндль
39'
Желтая карточка
К. Коне
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Бенсебаини
37'
ГОЛ! 3:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Дукщ
13'
ГОЛ! 2:0!
М. Дукщ
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Р. Шмид
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
14
Конор Носс
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-4-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
4
Штарк
36
Гросс
4
Груев
8
Вайзер
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-2-1-2-1
1
Зоммер
29
Скалли
5
Фридрих
30
Эльведи
5
Бенсебаини
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
4
Груев
6
Рапп
6
Рапп
4
Груев
10
Шмид
6
Стаге
6
Стаге
10
Шмид
32
Фридль
31
Шмидт
31
Шмидт
32
Фридль
36
Гросс
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
36
Гросс
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
23
Крамер
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
23
Крамер
5
Бенсебаини
25
Нец
25
Нец
5
Бенсебаини
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
17
Коне
21
Райц
21
Райц
17
Коне
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Херрманн
13
Штиндль
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+