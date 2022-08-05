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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 05 августа 2022
Айнтрахт
05.08.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 6
Завершен
Бавария
64'
Р. Коло Муани
5'
Й. Киммих
10'
Б. Павар
29'
С. Мане
35'
Д. Мусиала
43'
С. Гнабри
83'
Д. Мусиала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бавария
83'
ГОЛ! 1:6!
Д. Мусиала
Пас отдал
Л. Сане
Замена
М. Хасебе
️️️️
Тута
82'
82'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Эрнандес
82'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Б. Павар
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Ф. Костич
74'
Желтая карточка
Ф. Костич
70'
65'
Замена
М. Тель
️️️️
С. Гнабри
65'
Замена
Л. Сане
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:5!
Р. Коло Муани
64'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
58'
57'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
М. Забитцер
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
46'
Замена
К. Ленц
️️️️
Й. Линдстрем
46'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Р. Борре
46'
43'
ГОЛ! 0:5!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
35'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
29'
ГОЛ! 0:3!
С. Мане
Пас отдал
С. Гнабри
10'
ГОЛ! 0:2!
Б. Павар
5'
ГОЛ! 0:1!
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ЦЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПАЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ОП
35
Йеспер Линдстрем
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Джамал Мусиала
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Серж Гнабри
ЦФ
10
Садио Мане
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Даичи Камада
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
26
Н'Дика
3
Тута
6
Туре
97
Соу
7
Кнауфф
35
Линдстрем
17
Роде
18
Костич
27
Гетце
19
Борре
4-1-2-3
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
21
Эрнандес
19
Дэвис
6
Киммих
20
Забитцер
10
Мусиала
10
Мане
7
Гнабри
13
Мюллер
3
Тута
20
Хасебе
20
Хасебе
3
Тута
35
Линдстрем
3
Ленц
3
Ленц
35
Линдстрем
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
18
Костич
17
Алиду
17
Алиду
18
Костич
19
Борре
9
Муани
9
Муани
19
Борре
21
Эрнандес
4
де Лигт
4
де Лигт
21
Эрнандес
28
Павар
3
Мазрауи
3
Мазрауи
28
Павар
20
Забитцер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
20
Забитцер
13
Мюллер
10
Сане
10
Сане
13
Мюллер
7
Гнабри
11
Тель
11
Тель
7
Гнабри
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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