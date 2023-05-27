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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 27 мая 2023
Ренн
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Монако
52'
Л. Майер
73'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Монако
Замена
Д. Алемдар
️️️️
С. Манданда
89'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Л. Майер
87'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Ж. Белосян
86'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
К. Токо Экамби
84'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
84'
81'
Замена
К. Энрике
️️️️
Р. Агилар
80'
Желтая карточка
Б. Эмболо
ГОЛ! 2:0!
А. Гуири
Пас отдал
Б. Бурижо
73'
72'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
63'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
63'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Э. Бен-Сегир
55'
Желтая карточка
Г. Марипан
ГОЛ! 1:0!
Л. Майер
Пас отдал
Б. Бурижо
52'
11'
Желтая карточка
Вандерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-2-3
30
Манданда
17
Омари
24
Белосян
3
Теате
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Доку
9
Гуири
9
Экамби
4-1-1-3-1
1
Нюбель
2
Вандерсон
3
Марипан
5
Дисаси
2
Агилар
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
4
Якобс
10
Бен-Йеддер
14
Майер
18
Угочукву
18
Угочукву
14
Майер
30
Манданда
80
Алемдар
80
Алемдар
30
Манданда
24
Белосян
24
Мелинг
24
Мелинг
24
Белосян
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
9
Экамби
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
9
Экамби
2
Агилар
12
Энрике
12
Энрике
2
Агилар
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
29
Бен-Сегир
31
Фолланд
31
Фолланд
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ренн
Монако
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ренн - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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