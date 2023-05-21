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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 21 мая 2023
Ницца
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Тулуза
90'
+3
Желтая карточка
С. Спирингс
82'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
В. Сьерро
Замена
Р. Баркли
️️️️
П. Росарио
75'
75'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
Желтая карточка
Т. Моффи
72'
65'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Р. Ратао
65'
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
65'
Замена
Б. Дежегере
️️️️
Д. Генро
Замена
М. Бар
️️️️
Ю. Аталь
58'
Замена
Б. Браими
️️️️
Б. Буанани
58'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Бека-Бека
58'
Желтая карточка
А. Бека-Бека
32'
23'
Желтая карточка
Р. Николайсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
20
Аталь
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
6
Бека-Бека
6
Будауи
26
Буанани
9
Лаборд
9
Моффи
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
6
Спирингс
4
Сьерро
8
Шаиби
10
Генро
9
Ратао
27
Даллинга
20
Аталь
26
Бар
26
Бар
20
Аталь
13
Росарио
6
Баркли
6
Баркли
13
Росарио
6
Бека-Бека
10
Диоп
10
Диоп
6
Бека-Бека
26
Буанани
7
Браими
7
Браими
26
Буанани
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
10
Генро
19
Дежегере
19
Дежегере
10
Генро
4
Сьерро
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
4
Сьерро
9
Ратао
7
Абухляль
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ницца - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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