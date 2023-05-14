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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 14 мая 2023
Монпелье
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
90+4'
Ф. Мауасса
68'
Р. Февр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Лорьян
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мауасса
90'
+4
Желтая карточка
К. Куяте
90'
Замена
В. Жермен
️️️️
С. Мавидиди
90'
Замена
А. Геген
️️️️
А. Норден
90'
83'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Р. Февр
80'
Замена
С. Дукуре
️️️️
И. Коне
Замена
Ф. Сако
️️️️
Э. Чато
72'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Х. Фаяд
72'
71'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Февр
Пас отдал
Д. Йонгва
59'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Г. Калюлю
59'
Замена
А. Кари
️️️️
И. Бонке
38'
Желтая карточка
И. Коне
Желтая карточка
Д. Ферри
33'
25'
Желтая карточка
Б. Мейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
44
Айман Кари
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
90
Чато
13
Шотар
4
Ферри
8
Фаяд
70
Норден
45
Мавидиди
11
Ваи
4-2-2-1-1
38
Мвого
24
Калюлю
25
Ле Гофф
3
Тальби
13
Йонгва
18
Мейте
19
Абержель
28
Ле Фе
8
Бонке
21
Февр
28
Коне
8
Фаяд
27
Мауасса
27
Мауасса
8
Фаяд
90
Чато
77
Сако
77
Сако
90
Чато
70
Норден
22
Геген
22
Геген
70
Норден
45
Мавидиди
98
Жермен
98
Жермен
45
Мавидиди
8
Бонке
44
Кари
44
Кари
8
Бонке
24
Калюлю
11
Ле Бри
11
Ле Бри
24
Калюлю
21
Февр
21
Понко
21
Понко
21
Февр
28
Коне
22
Дукуре
22
Дукуре
28
Коне
Остались в запасе
Монпелье
Лорьян
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
1
Тедди Бартуше
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
10
Йоан Катлин
ЛВ
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
10
Йоан Катлин
ЛВ
25
Стефан Диарра
ПВ
Статистика матча Монпелье - Лорьян
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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