Введите ваш ник на сайте

Лион - Монпелье

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 34 тур Лион - Монпелье
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
12 тур
22 октября, суббота 18:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2021/2022)
34 тур
23 апреля, суббота 18:00 Лион 5:2 Монпелье
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Монпелье 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
25 тур
13 февраля, суббота 23:00 Лион 1:2 Монпелье
1 тур
15 сентября, вторник 22:00 Монпелье 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
3 тур
27 августа, вторник 20:00 Монпелье 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Лион 3:2 Монпелье
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Монпелье 1:1 Лион
13 тур
19 ноября, воскресенье 19:00 Лион 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
7 февраля, среда 23:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 23:05 Монпелье 4:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монпелье 1:3 Лион
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Лион 5:1 Монпелье
Франция. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 23:00 Лион 5:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
8 апреля, пятница 21:30 Монпелье 0:2 Лион
15 тур
27 ноября, пятница 22:30 Лион 2:4 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
28 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Монпелье 1:5 Лион
10 тур
19 октября, воскресенье 23:00 Лион 5:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Лион 0:0 Монпелье
9 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Монпелье 5:1 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
33 тур
19 апреля, пятница 22:30 Монпелье 1:2 Лион
15 тур
1 декабря, суббота 20:00 Лион 1:0 Монпелье
Суперкубок Франции 2012

28 июля, суббота 23:00 Монпелье 2:2
(2:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 23:59 Монпелье 1:0 Лион
4 тур
27 августа, суббота 23:00 Лион 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
27 апреля, среда 21:00 Лион 3:2 Монпелье
16 тур
4 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 23:00 Монпелье 0:1 Лион
19 тур
23 декабря, среда 21:00 Лион 1:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
...
  • Читайте нас: 