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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Клермон
Ницца - Клермон: обзор матча 23 апреля 2023
Ницца
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Клермон
41'
Г. Лаборд
37'
М. Чам
83'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Клермон
83'
ГОЛ! 1:2!
С. Хауи
Пас отдал
Г. Кюи
Замена
Р. Баркли
️️️️
К. Тюрам
81'
Замена
Б. Браими
️️️️
Б. Буанани
80'
75'
Желтая карточка
Г. Кюи
70'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Зеффан
70'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
А. Менди
65'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ю. Ндайшими
65'
60'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Э. Рашани
49'
Желтая карточка
М. Кофрие
46'
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
Д. Аллевина
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Чам
Пас отдал
Й. Гастьен
Желтая карточка
М. Бар
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Клермон
1
Диав Мори
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
24
Stan Berkani
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
92
Айман Маурер
АП
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
33
Менди
6
Будауи
26
Буанани
9
Моффи
9
Лаборд
4-2-1-2-1
1
Мори
2
Зеффан
24
Ветеска
21
Ожье
5
Кофрие
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
70
Чам
19
Рашани
99
Кюи
33
Менди
3
Лотомба
3
Лотомба
33
Менди
19
Тюрам
6
Баркли
6
Баркли
19
Тюрам
55
Ндайшими
21
Рэмзи
21
Рэмзи
55
Ндайшими
26
Буанани
7
Браими
7
Браими
26
Буанани
26
Аллевина
25
Конате
25
Конате
26
Аллевина
2
Зеффан
6
Маньин
6
Маньин
2
Зеффан
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
19
Рашани
91
Бела
91
Бела
19
Рашани
Остались в запасе
Ницца
Клермон
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Ницца - Клермон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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