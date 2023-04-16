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Тулуза - Лион

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 31 тур Тулуза - Лион
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
10 тур
7 октября, пятница 22:00 Лион 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 17:00 Лион 3:0 Тулуза
12 тур
2 ноября, суббота 22:00 Тулуза 2:3 Лион
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
18 декабря, среда 20:45 Лион 4:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
27 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Лион 5:1 Тулуза
17 тур
16 января, среда 21:00 Тулуза 2:2 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
31 тур
1 апреля, воскресенье 22:00 Лион 2:0 Тулуза
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Тулуза 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Лион 4:0 Тулуза
11 тур
29 октября, суббота 18:00 Тулуза 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 18:30 Тулуза 2:3 Лион
11 тур
23 октября, пятница 21:30 Лион 3:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
11 января, воскресенье 19:00 Лион 3:0 Тулуза
2 тур
16 августа, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
23 апреля, среда 20:30 Тулуза 0:0 Лион
16 тур
5 декабря, четверг 23:59 Лион 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Лион 3:1 Тулуза
14 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Тулуза 3:0 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
32 тур
18 апреля, среда 20:30 Тулуза 3:0 Лион
16 тур
4 декабря, воскресенье 23:59 Лион 3:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Тулуза 2:0 Лион
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Лион 2:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Тулуза 0:0 Лион
7 тур
26 сентября, суббота 23:00 Лион 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Тулуза 0:0 Лион
1 тур
10 августа, воскресенье 23:00 Лион 3:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Лион 3:2 Тулуза
2 тур
11 августа, суббота 19:10 Тулуза 1:0 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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