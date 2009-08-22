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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Плимут Аргайл
Дерби Каунти - Плимут Аргайл: обзор матча 22 августа 2009
Дерби Каунти
22.08.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерби Каунти - Плимут Аргайл
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0
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0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
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03.11.2026
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24.10.2026
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17.10.2026
Сток Сити
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14.11.2026
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0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
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3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 10 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
10.10.2026
Уимблдон
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Плимут Аргайл
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2024.12.31 13:37
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