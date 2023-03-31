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Марсель - Монпелье

31.03.2023, Пятница, 22:00 мск Франция. Лига 1, 29 тур Марсель - Монпелье
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.42
Х
4.8
П2
7.2
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Матч начнется в 22:00 мск
Франция. Лига 1 (2022/2023)
17 тур
2 января, понедельник 21:00 Монпелье 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2021/2022)
31 тур
10 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 2:0 Монпелье
1 тур
8 августа, воскресенье 21:45 Монпелье 2:3 Марсель
Франция. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
29 января, суббота 23:00 Марсель 1:1
(5:4)п		 Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
10 апреля, суббота 22:00 Монпелье 3:3 Марсель
18 тур
6 января, среда 23:00 Марсель 3:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
6 тур
21 сентября, суббота 18:30 Марсель 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Марсель 1:0 Монпелье
12 тур
4 ноября, воскресенье 23:00 Монпелье 3:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
8 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 0:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
27 января, пятница 22:45 Марсель 5:1 Монпелье
12 тур
4 ноября, пятница 22:45 Монпелье 3:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 23:00 Монпелье 0:1 Марсель
17 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:2 Монпелье
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
20 января, среда 23:00 Марсель 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
9 января, пятница 22:30 Монпелье 2:1 Марсель
2 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Марсель 0:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
11 апреля, пятница 22:30 Монпелье 2:3 Марсель
15 тур
29 ноября, пятница 23:30 Марсель 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 20:00 Марсель 3:2 Монпелье
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Монпелье 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
30 тур
11 апреля, среда 20:00 Марсель 1:3 Монпелье
14 тур
19 ноября, суббота 23:59 Монпелье 1:0 Марсель
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
Финал,
23 апреля, суббота 22:45 Марсель 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:2 Марсель
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Марсель 4:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 23:00 Монпелье 2:0 Марсель
6 тур
19 сентября, суббота 23:00 Марсель 4:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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