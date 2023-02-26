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Нант - Ренн

26.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Франция. Лига 1, 25 тур Нант - Ренн
Франция. Лига 1 (2022/2023)
10 тур
9 октября, воскресенье 18:05 Ренн 3:0 Нант
Франция. Лига 1 (2021/2022)
36 тур
11 мая, среда 22:00 Нант 2:1 Ренн
3 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Ренн 1:0 Нант
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Ренн 1:0 Нант
18 тур
6 января, среда 21:00 Нант 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
31 января, пятница 22:45 Ренн 3:2 Нант
7 тур
25 сентября, среда 20:00 Нант 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
20 тур
13 января, воскресенье 17:00 Нант 0:1 Ренн
13 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 1:1 Нант
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:05 Ренн 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2017/2018)
34 тур
20 апреля, пятница 20:30 Нант 1:1 Ренн
14 тур
25 ноября, суббота 19:00 Ренн 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
28 января, суббота 22:00 Ренн 1:1 Нант
10 тур
22 октября, суббота 21:00 Нант 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
29 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Ренн 4:1 Нант
5 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Нант 0:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 22:00 Ренн 0:0 Нант
12 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Нант 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Нант 0:3 Ренн
8 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Ренн 1:3 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Нант 1:1 Ренн
18 тур
13 декабря, суббота 23:00 Ренн 0:0 Нант
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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