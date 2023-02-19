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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Клермон
Ренн - Клермон: обзор матча 19 февраля 2023
Ренн
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Клермон
37'
А. Калимуэндо
64'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Клермон
85'
Замена
Б. Диалло
️️️️
А. Маурер
85'
Замена
Я. Массолен
️️️️
М. Чам
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Майер
85'
Замена
И. Салах
️️️️
А. Калимуэндо
85'
79'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Д. Дуэ
75'
Замена
А. Гуири
️️️️
К. Токо Экамби
75'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
75'
68'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
68'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Э. Рашани
ГОЛ! 2:0!
А. Калимуэндо
64'
52'
Желтая карточка
Э. Рашани
49'
Желтая карточка
М. Ветеска
ГОЛ! 1:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Л. Майер
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
92
Айман Маурер
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
24
Мелинг
17
Омари
24
Белосян
99
Спенс
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
14
Дуэ
15
Калимуэндо
9
Экамби
3-1-1-3-1
1
Мори
21
Ожье
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
26
Аллевина
70
Чам
92
Маурер
19
Рашани
99
Кюи
14
Дуэ
18
Угочукву
18
Угочукву
14
Дуэ
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
15
Калимуэндо
7
Салах
7
Салах
15
Калимуэндо
14
Майер
11
Доку
11
Доку
14
Майер
9
Экамби
9
Гуири
9
Гуири
9
Экамби
92
Маурер
22
Диалло
22
Диалло
92
Маурер
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
19
Рашани
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Рашани
70
Чам
10
Массолен
10
Массолен
70
Чам
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Ренн
Клермон
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Упарин Джоко
ВР
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Ренн - Клермон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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