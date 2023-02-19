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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Нант
Ланс - Нант: обзор матча 19 февраля 2023
Ланс
19.02.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 1
Завершен
Нант
34'
Д. Машадо
36'
А. Томассон
74'
Ш. Траоре (АГ)
40'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Нант
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ф. Сотока
88'
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Абдул Самед
88'
78'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
78'
Замена
Л. Дусе
️️️️
М. Сиссоко
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
75'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Ш. Траоре
74'
63'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
С. Мутуссами
63'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Д. Хаджам
63'
Замена
А. Делор
️️️️
М. Мохамед
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
63'
Замена
Л. Опенда
️️️️
А. Томассон
62'
40'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
М. Саймон
ГОЛ! 2:0!
А. Томассон
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Машадо
Пас отдал
Ф. Медина
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
44
Лоан Дусе
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
4-2-2-2
40
Лафон
14
Корчиа
4
Виктор
5
Жиротто
22
Траоре
17
Сиссоко
8
Мутуссами
91
Мойе
27
Саймон
3
Хаджам
42
Мохамед
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
99
Самед
14
Онана
14
Онана
99
Самед
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
7
Сотока
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
7
Сотока
28
Томассон
17
Опенда
17
Опенда
28
Томассон
8
Мутуссами
4
Чиривелья
4
Чиривелья
8
Мутуссами
17
Сиссоко
44
Дусе
44
Дусе
17
Сиссоко
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
42
Мохамед
9
Делор
9
Делор
42
Мохамед
3
Хаджам
29
Гессан
29
Гессан
3
Хаджам
Остались в запасе
Ланс
Нант
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ланс - Нант
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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