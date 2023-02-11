Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Марсель
Клермон - Марсель: обзор матча 11 февраля 2023
Клермон
11.02.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
44'
А. Санчес (П)
81'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Марсель
84'
Желтая карточка
Д. Ундер
84'
Замена
А. Унаи
️️️️
Д. Ундер
84'
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
82'
Замена
М. Гоналон
️️️️
С. Хауи
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Замена
Э. Рашани
️️️️
М. Чам
71'
Замена
Ж. Бела
️️️️
А. Маурер
70'
68'
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
С. Сиссе
️️️️
М. Кофрие
58'
Желтая карточка
Д. Аллевина
52'
46'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Жиго
46'
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
Л. Балерди
46'
Замена
И. Каборе
️️️️
М. Гендузи
Желтая карточка
М. Ветеска
45'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Санчес
Желтая карточка
М. Чам
43'
Желтая карточка
Й. Маньин
35'
25'
Желтая карточка
Л. Балерди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
92
Айман Маурер
АП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Витинья
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Мори
30
Боржес
5
Кофрие
24
Ветеска
21
Ожье
6
Маньин
26
Аллевина
92
Маурер
10
Хауи
70
Чам
99
Кюи
4-3-2-1
13
Лопес
92
Клосс
2
Жиго
26
Балерди
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
5
Кофрие
13
Сиссе
13
Сиссе
5
Кофрие
10
Хауи
25
Гоналон
25
Гоналон
10
Хауи
70
Чам
19
Рашани
19
Рашани
70
Чам
92
Маурер
91
Бела
91
Бела
92
Маурер
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
2
Жиго
3
Байи
3
Байи
2
Жиго
26
Балерди
99
Мбемба
99
Мбемба
26
Балерди
6
Гендузи
12
Каборе
12
Каборе
6
Гендузи
7
Ундер
21
Унаи
21
Унаи
7
Ундер
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
Остались в запасе
Клермон
Марсель
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Клермон - Марсель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
Все
Клермон
Марсель
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+