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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лион
Труа - Лион: обзор матча 04 февраля 2023
Труа
04.02.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Лион
62'
Р. Лопеш
43'
Б. Барколя
59'
Р. Шерки
90+3'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Лион
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
У. Ауа
Замена
Т. Бальде
️️️️
А. Брус
84'
83'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Ловрен
Замена
В. Одобер
️️️️
Р. Куаме
80'
74'
Замена
К. Люкеба
️️️️
М. Какере
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Лопеш
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лопеш
Пас отдал
А. Брус
62'
61'
Замена
У. Ауа
️️️️
Б. Барколя
61'
Замена
А. Сарр
️️️️
Р. Шерки
61'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
М. Густо
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. Шерки
Пас отдал
Й. Лепенан
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Барколя
Пас отдал
М. Какере
25'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
31
Danel Dongmo
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
3-4-1-2
93
Гайо
12
Поросо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
6
Агум
7
Шавалерен
5
Брус
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
4-1-2-2-1
1
Лопеш
27
Густо
20
Дьоманде
6
Ловрен
3
Тальяфико
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
10
Шерки
29
Барколя
91
Ляказетт
5
Брус
19
Бальде
19
Бальде
5
Брус
26
Куаме
28
Одобер
28
Одобер
26
Куаме
9
Лопеш
9
Рипар
9
Рипар
9
Лопеш
8
Какере
23
Люкеба
23
Люкеба
8
Какере
6
Ловрен
17
Боатенг
17
Боатенг
6
Ловрен
27
Густо
26
Кумбеди
26
Кумбеди
27
Густо
29
Барколя
10
Ауа
10
Ауа
29
Барколя
10
Шерки
9
Сарр
9
Сарр
10
Шерки
Остались в запасе
Труа
Лион
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Труа - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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