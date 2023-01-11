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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ренн
Клермон - Ренн: обзор матча 11 января 2023
Клермон
11.01.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
31'
Г. Кюи
90+5'
Й. Гастьен
74'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ренн
ГОЛ! 2:1!
Й. Гастьен
90'
+5
Замена
М. Чам
️️️️
С. Хауи
90'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
М. Ветеска
90'
85'
Замена
К. Ву
️️️️
А. Гуири
83'
Красная карточка
В. Омари
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
79'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
78'
77'
Вторая желтая
Б. Бурижо
75'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Б. Бурижо
61'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ж. Доку
60'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ф. Тайт
45'
+1
Желтая карточка
Б. Бурижо
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
Пас отдал
С. Хауи
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
5
Кофрие
36
Сейду
25
Гастьен
6
Маньин
26
Аллевина
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
4-1-1-1-3
30
Манданда
14
Траоре
3
Теате
17
Омари
3
Трюффер
18
Угочукву
27
Бурижо
29
Тайт
9
Гуири
15
Калимуэндо
11
Доку
24
Ветеска
21
Ожье
21
Ожье
24
Ветеска
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
10
Хауи
70
Чам
70
Чам
10
Хауи
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
29
Тайт
14
Майер
14
Майер
29
Тайт
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
9
Гуири
3
Ву
3
Ву
9
Гуири
11
Доку
14
Дуэ
14
Дуэ
11
Доку
Остались в запасе
Клермон
Ренн
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Клермон - Ренн
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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