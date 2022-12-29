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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 29 декабря 2022
Марсель
29.12.2022, четверг, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
6 : 1
Завершен
Тулуза
13'
В. Ронжье
41'
Р. Николайсен (АГ)
51'
С. Колашинац
62'
Д. Пайет
79'
Д. Ундер (П)
82'
Н. Тавареш
66'
Б. ван ден Бомен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Тулуза
Замена
С. Бен-Сегир
️️️️
Д. Ундер
87'
82'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
ГОЛ! 6:1!
Н. Тавареш
Пас отдал
Ж. Клосс
82'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Д. Ундер
79'
78'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Ф. Шаиби
Замена
Ж. Верету
️️️️
В. Ронжье
78'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Д. Пайет
77'
73'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Р. Ратао
73'
Замена
М. Диарра
️️️️
И. Силла
66'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. ван ден Бомен
Желтая карточка
Ж. Клосс
65'
63'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Б. Дежегере
63'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
ГОЛ! 4:0!
Д. Пайет
Пас отдал
Ж. Клосс
62'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
С. Колашинац
62'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Жиго
61'
ГОЛ! 3:0!
С. Колашинац
Пас отдал
П. Гуйе
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Николайсен
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Ронжье
Пас отдал
С. Жиго
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
23
Колашинац
18
Гуйе
92
Клосс
21
Ронжье
10
Пайет
7
Ундер
4
Санчес
3-4-1-1
1
Дюпе
24
Руо
2
Николайсен
4
Силла
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
19
Дежегере
8
Шаиби
9
Ратао
27
Даллинга
23
Колашинац
17
Тавареш
17
Тавареш
23
Колашинац
2
Жиго
3
Байи
3
Байи
2
Жиго
21
Ронжье
17
Верету
17
Верету
21
Ронжье
7
Ундер
41
Бен-Сегир
41
Бен-Сегир
7
Ундер
10
Пайет
9
Дьенг
9
Дьенг
10
Пайет
4
Силла
24
Диарра
24
Диарра
4
Силла
19
Дежегере
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
19
Дежегере
9
Ратао
7
Абухляль
7
Абухляль
9
Ратао
8
Шаиби
14
Беграуи
14
Беграуи
8
Шаиби
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Марсель - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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