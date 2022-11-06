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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 06 ноября 2022
Лилль
06.11.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
16'
Ж. Фонте
58'
Б. Бурижо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Ренн
90'
Красная карточка
Б. Мелинг
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Ж. Бамба
84'
77'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Калимуэндо
Желтая карточка
Б. Диаките
74'
59'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ф. Тайт
Желтая карточка
Ж. Бамба
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
Т. Джало
55'
Замена
А. Унас
️️️️
А. Гомеш
44'
36'
Желтая карточка
К. Ву
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фонте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Шека
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-3-2-2
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
19
Бамба
5
Кабелла
15
Дэвид
22
Веа
4-1-2-1-2
30
Манданда
14
Траоре
3
Теате
3
Ву
3
Трюффер
18
Угочукву
8
Шека
27
Бурижо
29
Тайт
9
Гуири
15
Калимуэндо
19
Бамба
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Бамба
20
Гомеш
96
Унас
96
Унас
20
Гомеш
29
Тайт
14
Майер
14
Майер
29
Тайт
15
Калимуэндо
24
Мелинг
24
Мелинг
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Лилль
Ренн
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Ренн
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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