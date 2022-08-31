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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 31 августа 2022
Тулуза
31.08.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
37'
Неймар
50'
К. Мбаппе
90'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - ПСЖ
90'
ГОЛ! 0:3!
Х. Бернат
83'
Замена
А. Хакими
️️️️
Л. Месси
83'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Б. Дежегере
️️️️
Б. ван ден Бомен
76'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
76'
68'
Замена
У. Экитике
️️️️
Неймар
68'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
М. Верратти
Желтая карточка
Р. Ратао
64'
Замена
И. Силла
️️️️
О. Занден
63'
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Л. Кошта
️️️️
Р. Николайсен
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
3-2-2-2-1
1
Дюпе
6
Занден
2
Николайсен
24
Руо
24
Диарра
3
Деслер
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
9
Ратао
7
Абухляль
27
Даллинга
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
20
Мукиэле
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
6
Занден
4
Силла
4
Силла
6
Занден
2
Николайсен
2
Кошта
2
Кошта
2
Николайсен
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
10
Месси
2
Хакими
2
Хакими
10
Месси
6
Верратти
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Верратти
10
Неймар
22
Экитике
22
Экитике
10
Неймар
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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