Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 07 августа 2022
Тулуза
07.08.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
20'
Т. Даллинга
78'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Ницца
Желтая карточка
К. Кебен
86'
Замена
Р. Хили
️️️️
Т. Даллинга
79'
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Деслер
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Б. Браими
77'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
К. Стенгс
70'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Гуири
Замена
З. Абухляль
️️️️
Р. Ратао
66'
65'
Желтая карточка
Данте
63'
Желтая карточка
П. Росарио
63'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Росарио
ГОЛ! 1:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
14
Калвин Стенгс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Рис Хили
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4-3-2-1
1
Дюпе
4
Силла
2
Николайсен
24
Руо
3
Деслер
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
6
Спирингс
9
Ратао
11
Н'Гуму
27
Даллинга
4-2-1-1-2
1
Булка
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
6
Бека-Бека
14
Стенгс
9
Делор
9
Гуири
3
Деслер
4
Кебен
4
Кебен
3
Деслер
9
Ратао
7
Абухляль
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
9
Хили
9
Хили
27
Даллинга
13
Росарио
99
Лемина
99
Лемина
13
Росарио
14
Стенгс
21
Рэмзи
21
Рэмзи
14
Стенгс
9
Гуири
7
Браими
7
Браими
9
Гуири
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Тулуза - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Ницца
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+