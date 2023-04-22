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Сент-Джонстон - Хиберниан

22.04.2023, Суббота, 17:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 33 тур Сент-Джонстон - Хиберниан
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
21 октября, пятница 21:30 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
1 тур
30 июля, суббота 17:00 Сент-Джонстон 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), группа B
5 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Хиберниан 4:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
5 марта, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:2 Хиберниан
7 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Хиберниан 1:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), группа A
3 тур
1 мая, суббота 17:00 Хиберниан 0:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
31 тур
6 марта, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Хиберниан
13 тур
24 ноября, вторник 22:00 Хиберниан 2:2 Сент-Джонстон
5 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Сент-Джонстон 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
13 тур
9 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:4 Хиберниан
3 тур
24 августа, суббота 17:00 Хиберниан 2:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 22:45 Сент-Джонстон 1:2 Хиберниан
12 тур
3 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 0:1 Сент-Джонстон
2 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
31 тур
16 марта, пятница 22:45 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
14 тур
18 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
5 тур
9 сентября, суббота 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 19:00 Сент-Джонстон 2:0 Хиберниан
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
6 тур
14 сентября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:2 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
11 февраля, понедельник 23:30 Хиберниан 1:3 Сент-Джонстон
16 тур
28 ноября, среда 23:45 Сент-Джонстон 0:1 Хиберниан
4 тур
25 августа, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
21 января, суббота 19:00 Хиберниан 2:3 Сент-Джонстон
16 тур
26 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 3:1 Хиберниан
3 тур
28 сентября, среда 15:00 Хиберниан 3:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Сент-Джонстон
18 тур
17 февраля, среда 22:45 Сент-Джонстон 5:1 Хиберниан
5 тур
19 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 3:0 Сент-Джонстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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