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Росс Каунти - Абердин

14.04.2023, Пятница, 21:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 32 тур Росс Каунти - Абердин
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Абердин 0:0 Росс Каунти
6 тур
3 сентября, суббота 17:00 Росс Каунти 1:1 Абердин
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
9 апреля, суббота 17:00 Абердин 0:1 Росс Каунти
22 тур
1 февраля, вторник 22:45 Росс Каунти 1:1 Абердин
4 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Абердин 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
16 января, суббота 18:00 Росс Каунти 4:1 Абердин
17 тур
12 декабря, суббота 18:00 Абердин 2:0 Росс Каунти
9 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Росс Каунти 0:3 Абердин
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
22 февраля, суббота 18:00 Абердин 1:2 Росс Каунти
13 тур
9 ноября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:3 Абердин
4 тур
31 августа, суббота 17:00 Абердин 3:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
25 тур
31 января, среда 22:45 Росс Каунти 2:4 Абердин
12 тур
28 октября, суббота 17:00 Абердин 2:1 Росс Каунти
2 тур
12 августа, суббота 17:00 Росс Каунти 1:2 Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
26 тур
25 февраля, суббота 18:00 Абердин 1:0 Росс Каунти
18 тур
17 декабря, суббота 18:00 Росс Каунти 2:1 Абердин
9 тур
15 октября, суббота 17:00 Абердин 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
17 января, воскресенье 15:15 Росс Каунти 2:3 Абердин
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Абердин 3:1 Росс Каунти
11 тур
16 октября, пятница 21:45 Росс Каунти 2:0 Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
7 февраля, суббота 18:00 Абердин 4:0 Росс Каунти
12 тур
3 ноября, понедельник 22:45 Росс Каунти 0:1 Абердин
7 тур
20 сентября, суббота 18:00 Абердин 3:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
25 марта, вторник 23:45 Росс Каунти 1:1 Абердин
19 тур
29 декабря, воскресенье 19:00 Абердин 1:0 Росс Каунти
9 тур
5 октября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:0 Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
26 февраля, вторник 23:30 Абердин 0:1 Росс Каунти
12 тур
3 ноября, суббота 19:00 Росс Каунти 2:1 Абердин
2 тур
11 августа, суббота 18:00 Абердин 0:0 Росс Каунти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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