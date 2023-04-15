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Рейнджерс - Сент-Миррен

15.04.2023, Суббота, 17:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 32 тур Рейнджерс - Сент-Миррен
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
16 тур
12 ноября, суббота 15:30 Сент-Миррен 1:1 Рейнджерс
10 тур
8 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 4:0 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
10 апреля, воскресенье 14:00 Сент-Миррен 0:4 Рейнджерс
20 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:0 Сент-Миррен
10 тур
24 октября, воскресенье 14:00 Сент-Миррен 1:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
31 тур
6 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
21 тур
30 декабря, среда 18:00 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
2 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
22 января, среда 22:45 Рейнджерс 1:0 Сент-Миррен
3 тур
25 августа, воскресенье 14:15 Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
2 февраля, суббота 18:00 Рейнджерс 4:0 Сент-Миррен
12 тур
3 ноября, суббота 15:30 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
2 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Рейнджерс 2:0 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
7 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 3:1 Сент-Миррен
20 тур
24 декабря, суббота 16:45 Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
18 тур
16 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
29 тур
6 марта, воскресенье 15:45 Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, воскресенье 15:00 Сент-Миррен 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
28 тур
6 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 3:1 Сент-Миррен
22 тур
27 января, среда 22:45 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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