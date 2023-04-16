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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 16 апреля 2023
Килмарнок
16.04.2023, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Селтик
45'
Л. Доннелли
7'
К. Фурухаси
12'
Д. Маэда
18'
М. О'Райли
27'
М. О'Райли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Селтик
86'
Желтая карточка
А. Джонстон
Замена
Б. Лайонс
️️️️
Д. Уотсон
84'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Л. Чемберс
83'
73'
Желтая карточка
Х. О
68'
Замена
Р. Вата
️️️️
Д. Маэда
68'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
К. МакГрегор
68'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
46'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
ГОЛ! 1:4!
Л. Доннелли
45'
Замена
J. Dorsett
️️️️
К. Доидж
31'
Замена
А. Пауэр
️️️️
F. Murray
31'
27'
ГОЛ! 0:4!
М. О'Райли
22'
Пенальти не реализован!
К. Фурухаси
18'
ГОЛ! 0:3!
М. О'Райли
Пас отдал
Г. Тэйлор
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Маэда
Пас отдал
А. Джонстон
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Рокко Вата
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-1-1-1-4
24
44
Чемберс
3
Тэйлор
23
Майо
4
Доннелли
7
77
Армстронг
9
Вассел
27
Доидж
12
Уотсон
26
Райт
4-1-2-2-1
1
Харт
2
Джонстон
4
Кобаяси
15
Старфельт
32
Тэйлор
24
Ивата
42
МакГрегор
33
О'Райли
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
38
Маэда
44
Чемберс
11
Джонс
11
Джонс
44
Чемберс
7
4
Пауэр
4
Пауэр
7
27
Доидж
3
3
27
Доидж
12
Уотсон
8
Лайонс
8
Лайонс
12
Уотсон
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
14
Тернбулл
42
МакГрегор
38
Маэда
11
Вата
11
Вата
38
Маэда
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Килмарнок - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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