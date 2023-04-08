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Мазервелл - Ливингстон

08.04.2023, Суббота, 17:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 31 тур Мазервелл - Ливингстон
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Ливингстон 1:1 Мазервелл
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Мазервелл 1:0 Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
9 апреля, суббота 17:00 Ливингстон 2:2 Мазервелл
20 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Мазервелл 2:1 Ливингстон
3 тур
21 августа, суббота 17:00 Ливингстон 1:2 Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
31 тур
6 марта, суббота 18:00 Мазервелл 3:1 Ливингстон
13 тур
31 октября, суббота 18:00 Ливингстон 0:2 Мазервелл
3 тур
12 августа, среда 21:45 Мазервелл 2:2 Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
1 февраля, суббота 18:00 Ливингстон 1:0 Мазервелл
12 тур
2 ноября, суббота 18:00 Мазервелл 2:1 Ливингстон
1 тур
3 августа, суббота 17:00 Ливингстон 0:0 Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 14:30 Мазервелл 3:2 Ливингстон
24 тур
2 февраля, суббота 18:00 Мазервелл 3:0 Ливингстон
15 тур
1 декабря, суббота 18:00 Ливингстон 2:0 Мазервелл
8 тур
6 октября, суббота 17:00 Мазервелл 1:1 Ливингстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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