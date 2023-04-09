Данди Юнайтед - Хиберниан

|22 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:2
|Данди Юнайтед
|7 тур
|11 октября, вторник
|21:45
|Данди Юнайтед
|1:0
|Хиберниан
|22 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:2
|Данди Юнайтед
|7 тур
|11 октября, вторник
|21:45
|Данди Юнайтед
|1:0
|Хиберниан
|32 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Хиберниан
|1:1
|Данди Юнайтед
|20 тур
|26 декабря, воскресенье
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:3
|Хиберниан
|9 тур
|16 октября, суббота
|17:00
|Хиберниан
|0:3
|Данди Юнайтед
|25 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|0:2
|Хиберниан
|18 тур
|19 декабря, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Данди Юнайтед
|3 тур
|11 августа, вторник
|20:00
|Данди Юнайтед
|0:1
|Хиберниан
|28 тур
|28 февраля, пятница
|23:45
|Хиберниан
|1:3
|Данди Юнайтед
|21 тур
|5 января, воскресенье
|19:00
|Данди Юнайтед
|2:2
|Хиберниан
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Данди Юнайтед
|28 тур
|24 февраля, воскресенье
|20:30
|Данди Юнайтед
|2:2
|Хиберниан
|13 тур
|11 ноября, воскресенье
|16:45
|Хиберниан
|2:1
|Данди Юнайтед
|1 тур
|5 августа, воскресенье
|16:00
|Данди Юнайтед
|3:0
|Хиберниан
|31 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Хиберниан
|0:2
|Данди Юнайтед
|20 тур
|24 декабря, суббота
|17:30
|Данди Юнайтед
|3:1
|Хиберниан
|9 тур
|24 сентября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|3:3
|Данди Юнайтед
|25 тур
|30 января, воскресенье
|16:15
|Данди Юнайтед
|3:0
|Хиберниан
|20 тур
|29 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|2:2
|Данди Юнайтед
|10 тур
|30 октября, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|4:1
|Хиберниан
|38 тур
|9 мая, воскресенье
|16:30
|Данди Юнайтед
|0:2
|Хиберниан
|30 тур
|31 марта, среда
|22:45
|Хиберниан
|2:4
|Данди Юнайтед
|20 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:0
|Хиберниан
|7 тур
|3 октября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Данди Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|28
|26
|1
|1
|90:20
|+70
|79
|2.
|Рейнджерс
|28
|22
|4
|2
|68:25
|+43
|70
|3.
|Хартс
|28
|13
|6
|9
|49:40
|+9
|45
|4.
|Хиберниан
|28
|12
|4
|12
|44:43
|+1
|40
|5.
|Абердин
|28
|12
|2
|14
|43:52
|-9
|38
|6.
|Сент-Миррен
|28
|10
|7
|11
|30:41
|-11
|37
|7.
|Ливингстон
|28
|10
|6
|12
|29:43
|-14
|36
|8.
|Сент-Джонстон
|28
|9
|4
|15
|32:47
|-15
|31
|9.
|Мазервелл
|28
|8
|6
|14
|34:40
|-6
|30
|10.
|Росс Каунти
|28
|6
|6
|16
|24:41
|-17
|24
|11.
|Килмарнок
|28
|6
|6
|16
|23:50
|-27
|24
|12.
|Данди Юнайтед
|28
|5
|6
|17
|29:53
|-24
|21