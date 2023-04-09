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Данди Юнайтед - Хиберниан

09.04.2023, Воскресенье, 14:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 31 тур Данди Юнайтед - Хиберниан
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Матч начнется в 14:00 мск
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Матч начнется в 14:00 мск
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
22 тур
14 января, суббота 18:00 Хиберниан 2:2 Данди Юнайтед
7 тур
11 октября, вторник 21:45 Данди Юнайтед 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Хиберниан 1:1 Данди Юнайтед
20 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Данди Юнайтед 1:3 Хиберниан
9 тур
16 октября, суббота 17:00 Хиберниан 0:3 Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
30 января, суббота 18:00 Данди Юнайтед 0:2 Хиберниан
18 тур
19 декабря, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Данди Юнайтед
3 тур
11 августа, вторник 20:00 Данди Юнайтед 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
28 февраля, пятница 23:45 Хиберниан 1:3 Данди Юнайтед
21 тур
5 января, воскресенье 19:00 Данди Юнайтед 2:2 Хиберниан
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
24 февраля, воскресенье 20:30 Данди Юнайтед 2:2 Хиберниан
13 тур
11 ноября, воскресенье 16:45 Хиберниан 2:1 Данди Юнайтед
1 тур
5 августа, воскресенье 16:00 Данди Юнайтед 3:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
24 марта, суббота 19:00 Хиберниан 0:2 Данди Юнайтед
20 тур
24 декабря, суббота 17:30 Данди Юнайтед 3:1 Хиберниан
9 тур
24 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 3:3 Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
30 января, воскресенье 16:15 Данди Юнайтед 3:0 Хиберниан
20 тур
29 декабря, среда 22:45 Хиберниан 2:2 Данди Юнайтед
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010), группа A
38 тур
9 мая, воскресенье 16:30 Данди Юнайтед 0:2 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
30 тур
31 марта, среда 22:45 Хиберниан 2:4 Данди Юнайтед
20 тур
16 января, суббота 18:00 Данди Юнайтед 1:0 Хиберниан
7 тур
3 октября, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Данди Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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