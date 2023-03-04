Росс Каунти - Мазервелл

|22 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Мазервелл
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|4 октября, вторник
|21:45
|Росс Каунти
|0:5
|Мазервелл
|22 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Мазервелл
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|4 октября, вторник
|21:45
|Росс Каунти
|0:5
|Мазервелл
|3 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:1
|Мазервелл
|29 тур
|2 марта, среда
|22:45
|Мазервелл
|0:1
|Росс Каунти
|21 тур
|18 января, вторник
|22:45
|Росс Каунти
|3:1
|Мазервелл
|7 тур
|25 сентября, суббота
|17:00
|Мазервелл
|2:1
|Росс Каунти
|5 тур
|16 мая, воскресенье
|14:00
|Мазервелл
|1:2
|Росс Каунти
|26 тур
|27 января, среда
|21:00
|Росс Каунти
|1:2
|Мазервелл
|12 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Мазервелл
|4:0
|Росс Каунти
|1 тур
|3 августа, понедельник
|21:45
|Росс Каунти
|1:0
|Мазервелл
|29 тур
|4 марта, среда
|22:45
|Мазервелл
|4:1
|Росс Каунти
|20 тур
|26 декабря, четверг
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Мазервелл
|6 тур
|21 сентября, суббота
|17:00
|Мазервелл
|1:2
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:0
|Мазервелл
|23 тур
|24 января, среда
|22:45
|Мазервелл
|2:0
|Росс Каунти
|13 тур
|4 ноября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:2
|Мазервелл
|3 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Мазервелл
|2:0
|Росс Каунти
|2 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Мазервелл
|0:1
|Росс Каунти
|23 тур
|31 января, вторник
|22:45
|Росс Каунти
|1:2
|Мазервелл
|12 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Мазервелл
|4:1
|Росс Каунти
|5 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|1:1
|Мазервелл
|24 тур
|23 января, суббота
|18:00
|Мазервелл
|1:2
|Росс Каунти
|15 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:0
|Мазервелл
|7 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Мазервелл
|1:1
|Росс Каунти
|35 тур
|2 мая, суббота
|17:00
|Мазервелл
|1:1
|Росс Каунти
|26 тур
|14 февраля, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:2
|Мазервелл
|16 тур
|13 декабря, суббота
|18:00
|Мазервелл
|2:2
|Росс Каунти
|6 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Мазервелл
|30 тур
|22 марта, суббота
|19:00
|Мазервелл
|2:1
|Росс Каунти
|16 тур
|14 декабря, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:2
|Мазервелл
|8 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Мазервелл
|3:1
|Росс Каунти
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|19:05
|Мазервелл
|2:0
|Росс Каунти
|28 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|3:0
|Мазервелл
|17 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Мазервелл
|3:2
|Росс Каунти
|1 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|0:0
|Мазервелл
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|28
|26
|1
|1
|90:20
|+70
|79
|2.
|Рейнджерс
|28
|22
|4
|2
|68:25
|+43
|70
|3.
|Хартс
|28
|13
|6
|9
|49:40
|+9
|45
|4.
|Хиберниан
|28
|12
|4
|12
|44:43
|+1
|40
|5.
|Абердин
|28
|12
|2
|14
|43:52
|-9
|38
|6.
|Сент-Миррен
|28
|10
|7
|11
|30:41
|-11
|37
|7.
|Ливингстон
|28
|10
|6
|12
|29:43
|-14
|36
|8.
|Сент-Джонстон
|28
|9
|4
|15
|32:47
|-15
|31
|9.
|Мазервелл
|28
|8
|6
|14
|34:40
|-6
|30
|10.
|Росс Каунти
|28
|6
|6
|16
|24:41
|-17
|24
|11.
|Килмарнок
|28
|6
|6
|16
|23:50
|-27
|24
|12.
|Данди Юнайтед
|28
|5
|6
|17
|29:53
|-24
|21