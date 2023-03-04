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Росс Каунти - Мазервелл

04.03.2023, Суббота, 18:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 28 тур Росс Каунти - Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
22 тур
14 января, суббота 18:00 Мазервелл 1:1 Росс Каунти
7 тур
4 октября, вторник 21:45 Росс Каунти 0:5 Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), группа A
3 тур
7 мая, суббота 17:00 Росс Каунти 0:1 Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
2 марта, среда 22:45 Мазервелл 0:1 Росс Каунти
21 тур
18 января, вторник 22:45 Росс Каунти 3:1 Мазервелл
7 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мазервелл 2:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), группа B
5 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Мазервелл 1:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
27 января, среда 21:00 Росс Каунти 1:2 Мазервелл
12 тур
24 октября, суббота 17:00 Мазервелл 4:0 Росс Каунти
1 тур
3 августа, понедельник 21:45 Росс Каунти 1:0 Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
4 марта, среда 22:45 Мазервелл 4:1 Росс Каунти
20 тур
26 декабря, четверг 18:00 Росс Каунти 1:2 Мазервелл
6 тур
21 сентября, суббота 17:00 Мазервелл 1:2 Росс Каунти
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа B
34 тур
21 апреля, суббота 17:00 Росс Каунти 0:0 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
23 тур
24 января, среда 22:45 Мазервелл 2:0 Росс Каунти
13 тур
4 ноября, суббота 18:00 Росс Каунти 3:2 Мазервелл
3 тур
19 августа, суббота 17:00 Мазервелл 2:0 Росс Каунти
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), группа B
2 тур
6 мая, суббота 17:00 Мазервелл 0:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 22:45 Росс Каунти 1:2 Мазервелл
12 тур
29 октября, суббота 17:00 Мазервелл 4:1 Росс Каунти
5 тур
10 сентября, суббота 17:00 Росс Каунти 1:1 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
24 тур
23 января, суббота 18:00 Мазервелл 1:2 Росс Каунти
15 тур
21 ноября, суббота 18:00 Росс Каунти 3:0 Мазервелл
7 тур
12 сентября, суббота 17:00 Мазервелл 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), группа B
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Мазервелл 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
14 февраля, суббота 18:00 Росс Каунти 3:2 Мазервелл
16 тур
13 декабря, суббота 18:00 Мазервелл 2:2 Росс Каунти
6 тур
13 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 19:00 Мазервелл 2:1 Росс Каунти
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Росс Каунти 1:2 Мазервелл
8 тур
28 сентября, суббота 18:00 Мазервелл 3:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
37 тур
12 мая, воскресенье 19:05 Мазервелл 2:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
23 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 3:0 Мазервелл
17 тур
8 декабря, суббота 19:00 Мазервелл 3:2 Росс Каунти
1 тур
4 августа, суббота 18:00 Росс Каунти 0:0 Мазервелл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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